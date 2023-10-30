В филиалах АО «РЭС» завершена проверка готовности электросетей к зиме

В конце октября 2023 года в филиалах акционерного общества «Региональные электрические сети», являющегося системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, завершилась комплексная проверка готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2023 – 2024 годов. Учитывая сложные климатические условия Сибири, энергетики приступили к подготовке электросетей еще весной и в настоящее время подготовка электросетей к зиме завершена.

Основной целью контрольных мероприятий было определение степени готовности оборудования и персонала к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

В течение месяца внутренние комиссии, в состав которых вошли представители руководства филиалов и сотрудники технической дирекции компании, оценивали выполнение условий готовности для работы в отопительный сезон. Согласно регламентирующим документам список этих условий насчитывает несколько десятков пунктов, структурированных по группам:

системная надежность;

техническое состояние;

персонал;

противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;

ремонтная деятельность;

передача электроэнергии.

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Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС» выполнен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи и подстанций различного класса напряжения, проведена модернизация высоковольтных подстанций и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области.

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Особое внимание уделено готовности к оперативному реагированию – укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечено наличие резервных источников электроснабжения (РИСЭ), приведены в готовность автотранспорт и спецтехника, парк которых пополнился в течение года.

Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Новосибирской области прошла командно-штабная и общесетевая противоаварийная тренировка, по результатам которой подразделения АО «РЭС» подтвердили готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации на объектах ТЭК в условиях низких температур наружного воздуха.

Предварительные доклады о готовности электросетевого комплекса АО «РЭС» уже были представлены на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) и окружном совещании в аппарате полпреда РФ по СФО. Окончательные итоги подготовки к отопительному сезону будут подведены Минэнерго РФ не позднее 15 ноября, а на их основе субъекты электроэнергетики получат соответствующий документ – Паспорт готовности к отопительному сезону.