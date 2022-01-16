Эксперты прогнозируют рост производства конфет и печенья в России

По прогнозам аналитиков SberCIB Investment Research, производство кондитерских изделий в России вырастет на 11%, с 4,04 млн тонн в 2021 году до 4,47 млн тонн в 2026 году. Три четверти прироста будет обеспечено увеличением экспорта, ещё четверть — ростом внутреннего потребления.

— Регрессионный анализ показал, что оборот торговли кондитерскими изделиями прямо пропорционален доходам населения: при их росте на 1% оборот в сегменте увеличивается на 0,9%. Согласно прогнозу Центра макроэкономических исследований Сбера, до 2026 года доходы населения должны расти более чем на 2% в год. Внутреннее потребление кондитерской продукции будет увеличиваться в среднем на 0,9% в год и в 2026 году достигнет насыщения, — комментирует руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. — В среднем на душу населения в 2026 году россияне будут потреблять 26,2 кг кондитерских изделий в год по сравнению с 24,5 кг по итогам 2020 года. При этом скорее всего, чаще будут покупаться более дорогие изделия, к которым относится шоколад.

Потенциальные направления для наращивания экспорта сладостей — Китай и страны Персидского залива. Сейчас основные экспортные рынки для российских кондитеров — Казахстан (24%), Белоруссия (14%) и Китай (12%).

— Казахстан и Белоруссия уже перенасыщены российской кондитерской продукцией: в первом случае её доля в объёме импорта в этом сегменте равна 75%, во втором — 65%, тогда как в Китае — только 10%, а в странах Персидского залива — менее 5%,— поясняет Лисоволик. — В 2021 году экспорт российских кондитерских изделий увеличился на 20% до 815 тыс. тонн на общую сумму 1,7 млрд долларов США. Это рекорд в новейшей истории.

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что экспорт кондитерских изделий будет расти в среднем на 5% в год и к 2026 году достигнет 1 млн тонн в натуральном выражении и 2,3 млрд долларов США — в денежном.

— Преимущества России как экспортёра — это налаженная логистика поставок в Китай и хорошая обеспеченность собственным сырьём: сахаром, мукой, маслом. Улучшить позиции российских производителей на международном рынке может развитие хорошо узнаваемого в мире отечественного бренда кондитерских изделий, — уверен Ярослав Лисоволик.

Импорт кондитерских изделий в РФ невелик в сравнении с производством — в 2020 году он составил 9% (340 тыс. тонн на общую сумму 1,1 млрд долларов) от общего объёма. В 2014-2015 годах импорт кондитерских изделий резко сократился из-за снижения потребления, но сейчас продолжает восстанавливаться, и по итогам 2021 года он должен составить 388 тыс. тонн продукции на сумму 1,3 млрд долларов.

За десятилетний период объём валовой выручки от реализации кондитерских изделий в России в среднем рос на 10% в год и увеличился с 277 млрд руб. в 2011 году до 613 млрд руб. в 2020 году. Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что по итогам 2021 года объём рынка вырастет почти на четверть благодаря увеличению производства и росту цен на кондитерские изделия.