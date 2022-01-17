Что по закону нельзя хранить на балконе

Это произойдет по причине вступления в силу приказа Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», сообщила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм».

По словам эксперта, к общему имуществу многоквартирного дома будет относиться не сам балкон, а лишь балконная плита (несущая конструкция самого балкона), соответственно, ремонт козырька балкона, ограждения, парапета в расходы по содержанию и капитальному ремонту дома включаться не будут, собственник каждой квартиры с 1 марта 2022 года будет оплачивать это за свой счет.

— Собственник обязан соблюдать требования к внешнему виду балкона, поддерживая общую стилистику внешнего вида многоквартирного дома. Это касается остекления, цветовых и стилистических решений оформления как парапетов, так и внутренних стен балкона, — подчеркнула юрист.

Неизменными, по словам адвоката, остаются требования о запрете захламления балконов.

— Пожарные нормативы запрещают хранить на балконе горюче-смазочные, взрывоопасные, иные легковоспламеняющиеся вещества, как потенциальные источника самовозгорания. Также запрещается хранить на балконах тяжеловесную мебель, бытовую технику, устанавливать без крепления к стене фасада здания (т.е. на пол) кондиционеры, — предупредила Кудерко.

Цветник на балконе может быть только с внутренней стороны балкона, если при строительстве зданий не предусмотрены специальные крепления для поддонов с землей. Аналогичные правила распространяются и на оборудование для сушки белья, которое может располагаться лишь с внутренней стороны балкона, резюмировала специалист.