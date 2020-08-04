Эксперты прогнозируют снижение доходов бюджета Новосибирской области на 5-10%

Сергей Валентей, научный руководитель Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— Два ожидаемо важных вопроса, на которые пытается дать ответ отечественная экономическая наука в связи с пандемией COVID-19, можно сформулировать следующим образом: как вызванные пандемией социально-экономические процессы отразилась на экономиках субъектов РФ в 2020 году? Какими будут тренды развития региональных экономик в 2020-2021 годах?

Предлагаем три сценария развития событий – как изменятся темпы роста консолидированных бюджетов регионов (в процентах к 2019 году):

1.При развитии событий по аналогии с кризисом 2008-2009 годов наиболее существенным (более 10%) будет падение доходов консолидированных бюджетов в 11 регионах: Белгородской, Липецкой, Тульской, Вологодской,Тюменской и Кемеровской областях; Ненецком автономном округе, Республике Татарстан, Удмуртской республике, Пермском крае, Ямало-ненецком автономном округе.

Для 26 субъектов РФ снижение доходов будет от 5 до 10%. Это Челябинская, Оренбургская, Нижегородская, Свердловская, Иркутская, Архангельская, Калужская, Ленинградская, Курская, Самарская, Ярославская, Астраханская, Ульяновская, Владимирская, Томская, Новгородская, Новосибирская и Ростовская области; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, республики Башкортостан, Хакасия, Коми, Карелия, Чувашская Республика, г. Санкт-Петербург и г. Москва.

Для 36 субъектов РФ – менее 5%. Это Краснодарский, Красноярский, Хабаровский, Приморский, Алтайский, Ставропольский, Забайкальский и Камчатский края; республики Саха (Якутия), Марий Эл, Бурятия, Адыгея; Псковская, Магаданская, Московская, Кировская, Саратовская, Волгоградская, Смоленская, Орловская, Тверская, Рязанская, Пензенская, Воронежская, Тамбовская, Калининградская, Костромская, Омская, Мурманская, Еврейская автономная, Курганская, Амурская, Ивановская области, Чукотский автономный округ, г. Севастополь.

Для 12 субъектов РФ вероятен рост доходов – главным образом за счет уже поступивших в I квартале 2020 г. трансфертов из федерального бюджета, а также крайне незначительной доли налоговых доходов, поступающих от организаций рассматриваемых видов экономической деятельности. Это республики Мордовия, Тыва, Алтай, Калмыкия, Дагестан, Крым, Северная Осетия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чеченская республики. Исключение составляет Сахалинская область, где в I квартале 2020 г. поступления налога на прибыль на 70% превысили прошлогодние показатели.

2.Более глубокое падение производства существенно меняет картину для ряда регионов. Падение доходов в этом случае будет более значительным – для 4 субъектов РФ оно может составить более 20%. Это Республика Татарстан, Кемеровская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Здесь также выделяется группа регионов, у которых падение производства в ключевых отраслях не вызывает выраженного снижения доходов бюджета. В них основной объем налоговых поступлений формируется в государственном секторе (НДФЛ в сфере образования, здравоохранения, государственного управления). Финансирование этих видов деятельности не ниже прошлогодних значений обеспечивает относительную стабильность существенной части налоговых доходов, а федеральные трансферты – обеспечивают рост доходов.

3. В случае реализации умеренно пессимистичного варианта формирования доходов и поддержания расходов бюджета во II-IV кварталах на уровне прошлогодних значений только 4 субъекта РФ будут иметь положительное бюджетное сальдо. Это республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика и Сахалинская область

Наиболее серьезные проблемы с исполнением бюджетов в этом случае будут испытывать 13 регионов: республики Татарстан и Башкортостан; Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Московская, Свердловская, Белгородская, Ленинградская и Томская области; Ханты-Мансийский автономный округ; Удмуртская Республика и Ненецкий автономный округ, где дефицит может превысить 20% расходов.

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