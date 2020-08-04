Компетенции будущего

В ближайшее десятилетие исчезнут 57 профессий, например бухгалтер или референт. В этом длинном списке будущих анахронизмов даже профессии гуманитарные. Ибо искусственный разум скоро наловчится действовать на этом функциональном поле. Логист, менеджер по кредитам, сметчик, юрисконсульт, нотариус, переводчик, копирайтер, журналист. Все это — из того самого списка.

Но взамен исчезнувших профессий появятся новые, чьи названия пока звучат причудливо. А потом станут обыденными. Эксперт по здоровой одежде. Игромастер. И еще много чего. Вопрос о том, что делать специалистам из «Списка 57» и как не остаться за рамками активной жизни, уже открыт.

Ответ достаточно прост: необходимо приобрести навыки, которые позволят освоить новую профессию, развиваться в ней, шагать в ногу со временем, не рискуя быть выкинутым за ненадобностью.

Давайте же рассмотрим каждый предлагаемый навык, разберем на составляющие и подумаем, где его можно приобрести.

Первая важная компетенция — системное мышление. Вы скажете: «Каждый руководитель им обладает». Давайте посмотрим. По мнению авторов «Атласа новых профессий», системное мышление и производный от него навык системных решений — это способность «быстро разбираться в сложных процессах, механизмах или организациях, а при необходимости переводить свои соображения на язык, понятный коллегами из других областей». Это будет обусловлено тем, что люди все чаще станут переходить из проекта в проект, им необходимо будет быстро включаться в работу.

И чтобы развить в себе эту компетенцию, необходимо… больше разбираться, быть любопытнее! Уже сегодня мы должны разбудить того азартного ребенка внутри нас, который с любопытством смотрит на все, хочет все понять и не боится задавать вопросы. Наша задача сегодня — изучать новые технологии, разбираться в них, применять, иметь обо всем свое мнение. Если у человека широкий кругозор, он всегда сможет поддержать разговор с любым собеседником. Так и здесь — множество разнообразных знаний позволит заранее иметь представление о новой для вас системе.

Способность к работе в неопределенности. Эта компетенция актуальна для руководителей уже лет 10 и останется на пике востребованности надолго. Все потому, что мир меняется с неимоверной скоростью, а в огромном количестве информации можно потеряться. Поэтому в будущем понадобится не только умение быстро принимать решение, распределять ресурсы и управлять своим временем. Необходимо будет еще и уметь управлять своими состояниями — достигать высокой концентрации на задаче, а также расслабляться в стрессовых ситуациях. Это уже сложнее. Но этому вполне можно научиться, наблюдая за реакциями организма. Сконцентрироваться поможет определенная музыка, комфортные условия работы. Для отдыха — статические или динамические медитации (спорт, например), любимое хобби. Для каждого человека подходит свой способ, и его нужно найти.

Экологическое мышление. Это бережливое отношение к используемым природным ресурсам и уменьшение объемов отходов от твоего бизнес-проекта. Это навык оценивать рабочие и жизненные ситуации и мыслить с точки зрения воздействия на окружающую среду, экологичности, умеренности потребления.

И если в частной жизни все достаточно понятно (откажись от кофейных стаканчиков и полиэтиленовых пакетов в супермаркете), то с чего начать в бизнесе? Список, в принципе, похож на общегражданский: использование биоразлагаемых материалов, сбор макулатуры, сортировка мусора и соответствующая его утилизация, утилизация отходов производства, отказ от ртутьсодержащих ламп, экономия воды, использование экономичных и экологичных энергосистем. Задача руководителя — следить за появлением новых экологичных материалов и методов производства, своевременно обновлять материально-техническую базу предприятия в соответствии с ними. Это касается и крупных предприятий, и предпринимателей, и самозанятых. И мотиватор должен состоять не в избежании штрафов от экологического надзора, а в искреннем стремлении сохранить окружающий мир. Тогда вы сможете смело заявлять о наличии у вас экологичного мышления, а ваши шансы на место под солнцем в будущем будут неуклонно расти.

Управление проектами — следующая важная компетенция, которая любому специалисту позволит быть всегда востребованным.

В быстро меняющемся будущем эксперты предрекают уход от строгой иерархической структуры и внедрение проектной системы под решение конкретных задач. Поэтому лидерские качества, способность расставить приоритеты решения этих задач и подобрать нужную команду будут нужны многим специалистам.

Что же делать сейчас?

Изучать технологии управления проектами, тестировать, применять их для решения задач уже сегодня. И уже есть специалисты, способные не только применить технологию на вашем проекте, но и обучить всю команду для дальнейшего самостоятельного использования.

Работа с людьми. Это, наверное, единственный навык, который пока невозможно автоматизировать.

Мы с рождения учимся взаимодействовать с людьми, учитывать точки зрения разных участников процесса и разрешать конфликты. Не всегда в рабочем коллективе это удается делать эффективно, а потому страдает результативность рабочего процесса.

Безусловно, чтобы сделать взаимодействие с любым человеком эффективным, стоит обучиться навыкам и приемам коммуникации, заставить себя вдумчиво поразбираться в психологии, темпераментах и метапрограммах, научиться разрешать конфликты.

Навыки художественного творчества. Казалось бы, жизнь становится все более технологичной, и почему это будет так важно в будущем?

Уже давно в мире развивается тренд персонализированных товаров и услуг. Компании все кропотливее изучают своих потребителей, делают персональные предложения, чтобы попасть точно в цель, чтобы клиент купил именно этот продукт. А клиент становится все более требовательным… кажется, немного не в ту сторону, но вы поняли!

Так вот, потребность в изящных и нестандартных решениях будет только расти, а творческого работника компьютером не заменишь. Как воспитать в себе чувство прекрасного? Как нас учили в школе — читать, смотреть, слушать признанные мировые шедевры классического и современного искусства. Самому творить, вдохновляться, пробовать себя в искусстве.

Клиентоориентированность. Все об этом говорят, но не все понимают, что это такое…

А между тем уникальных товаров становится все меньше, клиенты становятся все более требовательными к сервису, и конкуренция переходит в плоскость выполнения обещаний.

Клиентоориентированность — это отнюдь не слепая угодливость. Это не исполнение каждого желания клиента, тем более в ущерб компании. Это умение работать с запросами потребителя и предлагать идеально подходящий вариант. То есть понимание «боли» клиента и эффективное решение его проблемы. К сожалению, бывает, что компании декларируют клиентоориентированный подход, но на практике его не используют. Такая компания может прекрасно существовать на рынке, пока не появляется конкурент.

На мой взгляд, подобная ситуация отражает позицию руководителя. И именно эту компетенцию необходимо в себе воспитывать, чтобы иметь успех в бизнесе будущего.

Бережливое производство. Владение этим навыком, по мнению специалистов, обеспечит успех в будущем. «Бережливое производство — это подход к управлению производственным процессом, основанный на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя» — таково книжное определение. Говоря простыми словами, каждый сотрудник компании должен стремиться минимизировать затраты предприятия, а задача руководителя — вовлечь их в это дело. На мой взгляд, это достаточно трудоемкий и долгоиграющий процесс.

Если в Японии эту систему легко применять, основываясь на укорененном в коллективном этническом «я» чувстве долга и глубоком уважении ко всем, то в России все куда сложнее.

Для организации бережливого производства необходимо, чтобы сотрудник чувствовал себя совладельцем компании, относился к бизнесу, как к своему. А это наивысший уровень вовлеченности.

Что делать?

Работать над корпоративной культурой. Заниматься командообразованием. Развивать в сотрудниках клиентоориентированность.

Межотраслевая коммуникация. Еще один важный навык, который, по мнению специалистов, поможет быть востребованным в будущем.

«Многие передовые продукты производятся на стыке разных отраслей: IT и медицины, строительства и нанотехнологий, науки и искусства. Поэтому скоро многим специалистам понадобится понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях». Как же все знать? Никак.

Но можно начать с изучения собственно продукта, углубиться в технологию его производства, посмотреть более технологичные аналоги на рынке, разобраться, почему используются именно эти материалы и прочее.

В сфере услуг строит поразмыслить, в каких еще отраслях можно применить вашу услугу, как ее можно модифицировать.

Ну, а главное — не сидеть на месте. Действовать. Думать. Искать.