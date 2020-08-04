Объем контейнерных перевозок в области вырос на 32%

Из авто в ж/д перевозки

По данным «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС), объем контейнерных перевозок в Новосибирской области растет 10 лет подряд, но особенно высокие темпы зафиксированы с 2017 года. По сравнению с 2016-м — на 25,2 %, к 2018-му — на 22,5%, в 2019-м спрос вырос на 14,8%, а в первом полугодии 2020 года — примерно на 32%. При этом в Новосибирской области за первое полугодие объем грузоперевозок в целом упал на 18-19% (в апреле глубина падения доходила до 40% к уровню 2019 года), а в Западной Сибири — на 22-23%.

— Четыре года мы активно работали с Минтрансом РФ и убеждали федеральных коллег, что на железную дорогу также можно транслировать новые правила перевозки таких грузов, заменив устаревшие «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом», которые действовали, по сути, с 1976 года. Мы доказывали, что изменение технологий производства консервов, соков, воды и т. д. дает возможность перевозить их без рефрижераторов, что позволяет снизить стоимость транспортировки таких грузов в 2 раза. В конечном итоге Министерство транспорта РФ и ОАО «РЖД» нас поддержали. В ноябре 2019 года новые правила вступили в действие, — поясняет Сергей Максимов.

По наблюдению президента СТЭЛС Сергея Максимова, спрос на контейнерные перевозки обусловлен рядом тенденций. Во-первых, увеличением перевозки в контейнерах традиционных грузов: продуктов питания, ТНП, леса, зерна, изделий из металлов. Кроме того, в 2020 году произошло смещение акцента перевозок на продукты, медпрепараты и медицинское оборудование, которые не требуют особого температурного режима.

Во-вторых, идет активизация процесса контейнеризации. В контейнерах начинают перевозить все больше новых товаров, ранее перевозимых только в вагонах, автомобилях. Так, несколько лет назад зерно и пиломатериалы для контейнеров были совершенно новым грузом, а теперь это вошло в практику работы.

— По уровню контейнеризации грузоперевозок Россия сегодня сильно отстает от зарубежных стран. Если в мировой экономике около 38-40% от всех грузов перевозятся в контейнерах, то у нас всего 7-8%. Так что потенциал роста на ближайшую перспективу у нас очень большой, — констатирует Максимов. — Перевозка контейнеров ж/д транспортом не требует перетарки грузов по прибытию на терминал, строительства дорогостоящих складов. Контейнеры просто снимаются с платформы поезда и перегружаются на площадку морского терминала, фитинговую платформу, на автомобиль и т. д.

Третий фактор связан с пандемией. Из-за коронавируса на рынке возникли проблемы с автоперевозками. Периодически появлялись слухи о закрытии границ регионов, так что грузоотправители предпочли минимизировать риски и уйти на железную дорогу.

По итогам первого полугодия в Сибирском федеральном округе 50% контейнерных поездов наполняются ПАО РЖД и ее дочерними структурами. В том числе ПАО «Трансконтейнер», а 50% — частными компаниями. Эта пропорция сохраняется уже несколько лет и не изменилась в период пандемии. Кроме того, коммерческие перевозчики усилили свои позиции за счет более гибкого сервиса, коллаборации с автотранспортными предприятиями и компаниями, работающими на морских линиях. Структуры РЖД пока проигрывают им на этом поле в оперативности.

Интерес сохраняется

Что касается географии поставок сибирской продукции и товаров, то в период пандемии активизировались такие направления, как Китай, дальневосточные порты, через которые грузы направляются в страны Юго-Восточной Азии. Из западных регионов России в Сибирь в основном приходят уже груженые контейнерные поезда. Эти товары потом распределяются по регионам округа.

Крупнейшими игроками новосибирского рынка, работающими в сфере контейнерных перевозок, по-прежнему остаются ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» (обрабатывающая мощность 100 тысяч TEU в год, 31 га), терминал «Клещиха» (ПАО «Трансконтейнер» — 242 тысячи TEU в год, с емкостью складского хранения 4,7 тысячи TEU), терминал группы Fesco (занимает 16 га, пропускная способность — 120 тысяч TEU, емкость единовременного хранения — 1300 TEU).

— В декабре прошлого года «Евросиб» заявился на инвестсовет области с достаточно мощной программой по модернизации своего контейнерного терминала с увеличением в 2 раза объемов по хранению и переработке контейнеров. По моей информации, сложившаяся в 2020 году на рынке контейнерных перевозок ситуация позволила им сократить срок реализации проекта, — поясняет Максимов.

— Строительство, начавшееся в 2019 году, продлится до октября текущего года. К этому сроку планируется увеличить площадь контейнерной площадки на 4,7 га, провести реконструкцию существующего путевого развития и укладку новых железнодорожных путей общей протяженностью 2 км. Основная часть работ проводится на резервной территории терминала, — уточняется в сообщении. — Реализация данного этапа реконструкции позволит увеличить перерабатывающую способность терминала до 150 тысяч TEU/ год.

Это подтверждают и в самой компании. В пресс-релизе, полученном редакцией, говорится, что в связи с возросшим клиентским спросом и ростом контейнерного грузооборота ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» более чем на 25%, компания «Евросиб СПб – транспортные системы» намерена досрочно завершить первый этап реконструкции комплекса.

По итогам работы за 1 полугодие 2020 года ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» обработал 49,6 тысячи ТEU, что на 26% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Проект по наращиванию мощности площадки реализуется и на терминале Клещиха. По информации Сергея Максимова, ключевая проблема, с которой сейчас работает инвестор, связана с дефицитом свободных площадей. Он решает этот вопрос за счет внедрения новых технологий, позволяющих увеличивать объем переработки контейнеров. Группа Fesco провела модернизацию своего терминала на разъезде Иня в конце 2019 года-начале 2020 и также намерена увеличивать объемы переработки грузов.

— Сегодня этих площадок с их планами развития региону достаточно для того, чтобы справиться не только с нынешнем грузопотоком, но и с перспективой его роста в течение ближайших лет. Расширение рынка может привести к проблемам, с которыми столкнулся сегмент офисной недвижимости Новосибирска в 2011-2012 годах: переизбытком предложения, — рассуждает президент СТЭЛС.

Что касается нового терминала, создаемого в ОАО «Промышленно-логистический парк», то этот проект реализуется в плановых параметрах: завершаются проектные работы, начинаются работы на площадке.

— Сегодня терминалы, работающие с железнодорожным транспортом, хотят освободиться от порожних контейнеров. Пока на «Восточный» ПЛП не планируется заведение железнодорожной ветки, но услуга по хранению порожних контейнеров, а также их разгрузке и загрузке очень востребована. В данном случае речь идет не о конкуренции, а о сотрудничестве, — подчеркивает Максимов.

Продуктивная конкуренция

Кроме того, по словам Сергея Максимова, сейчас на площадке ПЛП «Восточный» реализуется эксперимент по созданию терминала, специализирующегося на работе с порожними контейнерами, во взаимодействии с «Евросибом» и группой Fesco. Его создали три акционера «Восточного».

Несмотря на перераспределение грузоперевозок от автомобильного к железнодорожному транспорту, Сергей Максимов считает, что этот тренд даст синергетический эффект для развития отрасли округа в целом.

— Возить грузы автопоездами на дальние расстояния сегодня экономически нецелесообразно. Контейнерные поезда, которые в среднем включают в себя 71 условный вагон — это приличный объем. Они идут по графику, сравнимому с движением скорых пассажирских поездов. Кроме того, грузоперевозчики могут рассчитывать на льготы РЖД в размере 15%, — перечисляет эксперт. — Что касается автотранспорта, то за ним остается доставка «последней мили», работа на «коротком плече», охватывающем прилегающие к Новосибирску регионы: Кемеровская, Томская и Омская области, Алтайский край и т. д. Плюс формирование сборных контейнеров в этих регионах и их транспортировка к ж/д перевозчику. Крупнейшие терминалы сегодня в принципе не создают свой автопарк в регионах присутствия, предпочитая работать с местными партнерами. Расширение мощностей этих площадок приведет к росту загрузки региональных компаний-перевозчиков.

— Речь идет о поставке на железнодорожной платформе тягача с прицепом или одного прицепа/фуры, которую перехватывает тягач в точке доставки. Этот вид перевозки позволяет снять много больных вопросов: экономия бензина, трудодней, нет проблем с дорогами, которые в восточном направлении находятся в не очень хорошем состоянии, скорость доставки. С другой стороны, такие перевозки требуют соответствующей инфраструктуры для приема прицепа/фуры. Также необходимо, чтобы у компании был филиал или надежный партнер в точке приема груза для доставки на «втором плече».

Собеседник Infopro54 также рассказал, что на динамику объема грузоперевозок по железной дороге может повлиять реализация проекта запуска контрейлерных перевозок, которые СТЭЛС и ЗСЖД планируют реализовать на восточном направлении: Якутия, Забайкальск, КНР, Дальний Восток:

По оценке Сергея Максимова, пилотные перевозки по этому проекту СТЭЛС и ЗСЖД планируют осуществить в конце 2020 года, если не будет второй волны пандемии, которая может снова сдвинуть сроки его реализации.

Фото предоставлено Сергеем Максимовым