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«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

  • 11/02/2021, 18:24
«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане
Закрыть сделку планируется в течение 2021 года.

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие — Digital Holding, которое должно стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка, сообщили в пресс-службе сотового оператора. В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. «ЮэСэМ Телеком» и «Мегафон» получат по 50% в специально созданной для вхождения в СП компании «Диджитал Инвест».

— В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА (Агентство по управлению государственными активами Узбекистана. — прим. ред.) — 49%, — следует из сообщения.

При этом уточняется, что правительство страны через АУГА передаст в собственность СП долю в 100% в уставном капитале Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Финализация сделки произойдет в течение 2021 года.

Отмечается, что Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

— Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и «ИКС Холдинга», поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока, — говорит генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян подчеркнул, что с точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далек от насыщения.

— Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса, — отметил Геворк Вермишян.

При этом, советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров уверен, что создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов.

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Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: мир

Теги : телеком-холдинг телеком СП слияние Мегафон бизнес


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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

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Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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