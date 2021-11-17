Эксперты проведут замеры выбросов Новосибирской ТЭЦ-3 СГК в открытом формате

Замеры пройдут в трех локациях: в газоходе котлоагрегата станции, а также вблизи ТЭЦ – в санитарно-защитной зоне и на площадке около жилых домов.

Эксперты проверят воздух на содержание пяти веществ: оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена и взвешенных частиц – пыли.

Результаты замеров по первым трем веществам специалисты определят сразу по окончании проверки и ознакомят с ними представителей общественности и СМИ. По взвешенным веществам и бензапирену результат будет определен и опубликован через 2-3 дня.