Рядом с метро «Октябрьская» расцветает «Сакура парк»

Развитая инфраструктура района в сочетании с транспортной доступностью комплекса — в 10-15 минутах станция метро «Октябрьская», в 15-20 — «Площадь Ленина» и удобный выезд на улицу Ипподромская — одно из преимуществ «Сакура парка».

Все необходимое для комфорта рядом. Хорошее сочетание баланса жизни в одной из центральных частей города.

Инфраструктура возле ЖК:

— ТРЦ «Аура», с гипермаркетом «Окей», кинотеатром, парком развлечений и фудкортом;

— супермаркет домашней еды «Бахетле»;

— медицинские центры «Здравица» и ЦНМТ;

— фитнес-клуб «X-FIT ПЛАЗА ПРЕМИУМ».

Локация удобна для семей: в шаговой доступности — детские сады, школы, художественные студии и культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».

Прямые, лаконичные архитектурные линии фасада гармонично вписываются в урбанистический пейзаж Новосибирска и подчеркивают эстетику и сдержанность «Сакура парка». Парковая зона рядом — отличное дополнение архитектуры и продолжение концепции жилого комплекса.

Стилизованное благоустройство территории с элементами японского сада — мини-мосты, сады камней, открытые пространства и тщательно подобранные растения — создают самобытный дизайн.

В ЖК «Сакура парк» многообразие планировочных решений — от 24 до 100 кв. м. На первых этажах в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. В жилом комплексе — большой подземный паркинг.

Финансовый партнер проекта — «Сбер».

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль,8а

+7(383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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