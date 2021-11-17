Рядом с метро «Октябрьская» расцветает «Сакура парк»

Развитая инфраструктура района в сочетании с транспортной доступностью комплекса — в 10-15 минутах станция метро «Октябрьская», в 15-20 — «Площадь Ленина» и удобный выезд на улицу Ипподромская — одно из преимуществ «Сакура парка».
Все необходимое для комфорта рядом. Хорошее сочетание баланса жизни в одной из центральных частей города.
Инфраструктура возле ЖК:
— ТРЦ «Аура», с гипермаркетом «Окей», кинотеатром, парком развлечений и фудкортом;
— супермаркет домашней еды «Бахетле»;
— медицинские центры «Здравица» и ЦНМТ;
— фитнес-клуб «X-FIT ПЛАЗА ПРЕМИУМ».
Локация удобна для семей: в шаговой доступности — детские сады, школы, художественные студии и культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».
Прямые, лаконичные архитектурные линии фасада гармонично вписываются в урбанистический пейзаж Новосибирска и подчеркивают эстетику и сдержанность «Сакура парка». Парковая зона рядом — отличное дополнение архитектуры и продолжение концепции жилого комплекса.
Стилизованное благоустройство территории с элементами японского сада — мини-мосты, сады камней, открытые пространства и тщательно подобранные растения — создают самобытный дизайн.
В ЖК «Сакура парк» многообразие планировочных решений — от 24 до 100 кв. м. На первых этажах в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. В жилом комплексе — большой подземный паркинг.
Финансовый партнер проекта — «Сбер».
Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
ул. Вокзальная магистраль,8а
+7(383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф
Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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