Росприроднадзор направил предостережения ЖК «Венеция» и «Европейский берег» из-за стоков в Обь

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес управляющих компаний ЖК «Венеция» и ЖК «Европейский берег» предостережения о недопустимости сброса сточных вод в реку Обь в районе домов по ул. Ясный берег и ул Владимира Заровного. Об этом сообщает общественник Евгений Митрофанов в своем Телеграм-канале.

— Должностным лицом Управления 4 августа 2023 года проведено выездное обследование участков водоохранной зоны и акватории реки Обь в обозначенном районе, в ходе которого обнаружены трубы, оголовки которых направлены в сторону объекта р. Обь, — говорится в официальном ответе ведомства.

По результатам проверки управляющим компаниям, которые обслуживают данные жилые комплексы, были направлены предостережения о недопустимости сброса сточных вод без оформления разрешения.

Ранее редакция сообщала, что сточные воды многоквартирных домов загрязняют реку Каменка в Новосибирске.