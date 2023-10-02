Бабье лето вернется в Новосибирск на неделю

Теплая погода с дневными температурами от +10 до +16 ожидается в Новосибирске. Об этом сообщают популярные сервисы прогноза погоды.

По данным «Яндекс.Погода», в период с 5 по 8 октября в городе будет пасмурно. Самый теплый день на недели ожидаются 6 сентября, когда температура поднимется до +18. Самый холодный день будет 8 октября – +14.

С таким прогнозом не согласны синоптики сайта Gismeteo, самым холодным днем будет понедельник, 2 и 8 октября, когда дневная температура составит +13. Самыми теплыми днями будут 6 и 7 октября температура достигнет +16 градусов.

Оба сервиса по прогнозу погоды сходятся в том, что температура на неделе будет около +15, но небо будет затянуто тучами.

Ранее редакция сообщала о том, что метеорологи обещают понижение температуры до -7 градусов в Новосибирске.