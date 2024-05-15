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Эксперты рассказали главные правила при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске

  • 15/05/2024, 18:16
Автор: Алёна Пятенок
Эксперты рассказали главные правила при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске
Эти советы помогут сохранить нервы и здоровье выпускникам и их родителям.

Заканчивается учебный год. Выпускники школ вышли на финишную прямую — сдачу экзаменов. Но чем ближе эти страшные даты, тем выше уровень тревоги у школьников и их мам.

Сейчас многие чувствуют себя, как олимпийские чемпионы перед соревнованиями. Самое важное – подготовиться морально.

Новосибирский коуч Ирина Горячева дает проверенные рекомендации и позитивный настрой тем, кому скоро предстоит пережить этот сложный период.

Выпускникам:

  1. У вас уже есть хорошая база!

  • На уроках и дополнительных занятиях в школе.

  • Самостоятельные занятия.

  • Занятия с репетиторами.

  • Видеоуроки.

Вы проделали огромную работу по подготовке!

  1. Помните, ничего нового не будет. В задания включено только то, что есть в школьной программе.

Если есть темы, которые вызывают у вас беспокойство – уделите им время еще раз. Просто ради самоуспокоения.

  1. Сдать ЕГЭ с первого раза легче.

  • Знания у вас в голове свежие.
  • Вы идете на экзамен с одноклассниками и в сопровождении ваших учителей. Когда вокруг знакомые люди – всегда проще.
  • Чем больше людей в помещении, тем меньше внимания сосредоточено на каждом персонально.

  1. Результаты экзамена не влияют на вашу личность. Вы как были Евгением, так им остаетесь, как были Светланой, так ею и остаетесь. Баллы говорят лишь о том, как сейчас у вас обстоят дела с подготовкой к экзамену.

  2. Самое главное – помните, что родители любят вас всегда! И никакой экзамен на это повлиять не может.

Родителям:

  1. Вы как могли помочь своему ребенку – уже помогли. Выши дети уже проделали огромную подготовку к экзамену. Переживать о несделанном – нет смысла.

  2. Помните, ЕГЭ – это просто экзамен. Он никак не определяет личность и таланты ваших детей. Результаты ЕГЭ – это не диагноз!

  3. Баллы за экзамен – это не ваша оценка, как родителя. Это информация о том, где ваши опыт и знания еще могут пригодиться вашему ребенку.

  4. Помните, никто не поддержит вашего ребенка так, как вы. А порой, вы – единственная его поддержка.

  5. Сейчас особенно важно сказать ребенку, что вы его любите и будете любить всегда, и ничто не повлияет на вашу любовь.

― Самое важное – это психоэмоциональное спокойствие. Попробуйте обсудить со своим взрослым ребенком его дальнейшую образовательную стратегию. То есть вместе проговорить, прописать шаги. Каким образом будет осуществляться его дальнейший путь как специалиста, где он собирается обучаться, изучил ли свою будущую профессию. Для этого можно обратиться к профориентологу, который может вам помочь с этим выбором и построением образовательной стратегии, ― говорит опытный профориентолог Мария Киреева.

Эксперт рекомендует подросткам перед экзаменами обязательно высыпаться. Не стоит отказываться от кружков или хобби, достаточно немного сократить время на них. Если оставить только одну подготовку к экзаменам, то у школьника будет сильная когнитивная нагрузка. Она не приведет к результату, а только к усталости. Важно выделять обязательно время на отдых. Также необходимо весь этот период подготовки зафиксировать в понятное и адекватное расписание, тогда нагрузка не будет казаться такой объемной.

― Необходимо, чтобы у ребенка оставался спорт. Или возможность где-то погулять, поактивничать. Потому что для умственной разгрузки, чтобы правильно усваивался материал, важен свежий воздух и физическая активность. Всего должно быть в меру. Ну и, конечно же, хочется сказать о том, что к такому важному периоду необходимо готовится заранее и иметь понимание, какие предметы  понадобятся, и начинать это усиливать уже в 10 классе. Тогда период ЕГЭ пройдет спокойно и уверенно, ― считает специалист.

Источник фото: freepik.com/автор freepik

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экзамены подготовка ОГЭ ЕГЭ


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