В Новосибирске состоялась презентация одного из самых ожидаемых событий предстоящего лета

Презентация одного из самых ожидаемых событий предстоящего лета состоялась в большом зале Правительства Новосибирской области.

— В Сибири есть не только русская душа, традиции и природная красота. В Сибири есть Новосибирск, где с 12 по 14 июля пройдет самый масштабный гастротуристический фестиваль «В Сибири – есть!», — сказал во время по видеосвязи известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров заявил, что основная задача — сделать гастротуристический фестиваль-форум интересным, полезным и привлечь местных товаропроизводителей и специалистов сферы гостеприимства.

Фестиваль будет проходить на Михайловской набережной столицы Сибири уже в третий раз. Ожидается более 300 000 гостей, для которых будут организованы разлечения, большая торговая площадка и деловая программа, где выступят специалисты индустрии от Москвы до Владивостока.

В программе фестиваля всесибирский фудкорт под открытым небом, зарядка и завтрак с чемпионами, церемония Сибирского чаепития, профессиональный и любительский кулинарный баттл, аллея ремесленников и художников, спортивная площадка и конкурсы для поваров, сыроваров, декораторов, модельеров, а также выступление именитого хэдлайнера.

Ранее редакция сообщала, что в этом году значительно трансформируется деловая программа фестиваля, которая будет интересна как участникам ресторанного рынка, так и гостям мероприятия.