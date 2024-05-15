«Российско-Китайское ЭКСПО» пройдет на следующей неделе в Харбине

С 17 по 21 мая в Харбине пройдет восьмая выставка «Российско-Китайское ЭКСПО», приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.
Как сообщили в пресс-службе Бориса Титова, в рамках выставки также будет представлен российско-китайский сет вин от крупнейших производителей двух стран — Great Wall и «Абрау-Дюрсо».
Ранее редакция сообщала о том, что товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь».
Фото из телеграм-канала Бориса Титова, автор: пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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