«Российско-Китайское ЭКСПО» пройдет на следующей неделе в Харбине

С 17 по 21 мая в Харбине пройдет восьмая выставка «Российско-Китайское ЭКСПО», приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

В рамках форума пройдет пленарное заседание Российско-Китайского форума межрегионального развития. Также Борис Титов планирует провести встречу с губернатором провинции Хэйлунцзяни, представителями китайских банковских кругов и китайских компаний. 22 мая намечена встреча бизнес-омбудсмена с губернатором провинции Хайнань, посвященная подготовке к предстоящему форуму МСП 2024.

Как сообщили в пресс-службе Бориса Титова, в рамках выставки также будет представлен российско-китайский сет вин от крупнейших производителей двух стран — Great Wall и «Абрау-Дюрсо».

Ранее редакция сообщала о том, что товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь».