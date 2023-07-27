Депутат Заксобрания Новосибирска выиграла соревнования по вертолётному спорту

Заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко вместе с напарницей Светланой Гумбатовой заняла 1 место в дисциплине «Многоборье» (женщины) на чемпионате России по вертолётному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания НСО.

Два вторых места девушки заняли в дисциплинах «Навигация» и «Многоборье» (женщины и мужчины), и бронзу в «Развозке грузов» и «Слаломе».

— Это говорит уже об определенном мастерстве, который мы достигли и можем показывать, в том числе соревнуясь с мужскими экипажами, с профессиональными летчиками и инструкторами, — констатировала Ирина Диденко.

58-й Чемпионат России по вертолетному спорту прошел с 19 по 21 июля, на аэродроме Конаково под Тверью. В соревнованиях приняли участие 15 экипажей из 6 регионов России.

Напомним, что сборная России по сноуборду начала тренировки в сноуборд-парке фристайл-центре «Горский». Затем в Новосибирск приедет сборная России по фристайлу. В Минспорта области пояснили, что комплекс региона оснащен передовыми искусственными сооружениями для имитации приземления в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, поэтому интересен для национальных сборных. Кроме того, в регионе постоянно идет поиск новых технологий, которые позволяют готовить спортсменов олимпийского уровня.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Толоконский высказался по поводу смены названия футбольного клуба Новосибирск.