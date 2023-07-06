Правительству Новосибирской области предложили просчитать потребность региона в новостройках

— Предлагаю Минэкономразвития просчитать, сколько в Новосибирской области необходимо построить жилья, чтобы не обрушить рынок, — заявил в своем выступлении на июльской сессии регионального парламента депутат Владимир Анисимов. — Стройка существенно влияет на доходную часть бюджета региона. Предлагаю во второй половине года привлечь академические институты, представителей экспертного сообщества и спрогнозировать показатели.

— С одной стороны, у нас есть очереди людей, нуждающихся в жилье: учителя, льготники и т.д. В регионе существуют программы по обеспечению их жильем, но речь идет о единицах квартир. В итоге люди стоят в очереди много лет. Минэкономразвития должно посмотреть, сколько граждан нуждаются в квартирах и как их обеспечить не только с помощью льготной ипотеки, но областных, федеральных программ. С другой стороны, у нас строители уже не могут реализовать треть построенного жилья.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, депутат Вадим Агеенко обратил внимание коллег и представителей правительства на парадокс:

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ появляются материалы с комментариями застройщиков о необходимости государственного заказа на рынке жилья Новосибирской области. О том, что застройщики будут делать ставку на госпрограммы, чтобы разрешить проблему с непроданными квартирами, эксперты предупреждали еще в конце 2022 года.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что спор о том, как решить вопрос с затовариванием рынка новостроек, идет во многих регионах России.

Напомним, на XIII Сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2023) на минувшей неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что вклад в валовый региональный продукт ИТ-отрасли — 3,9%, у строителей — 4,3%.

— Думаю, что по итогам 2023 года айтишники запросто могут обойти строителей, — отмечал Травников.

По его словам, в регионе в ИТ-отрасли уже трудятся десятки тысяч человек.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске.