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Правительству Новосибирской области предложили просчитать потребность региона в новостройках

  • 06/07/2023, 11:47
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Правительству области предложили просчитать потребность региона в новостройках
Чтобы избежать затоваривания и обрушения строительного рынка.

— Предлагаю Минэкономразвития просчитать, сколько в Новосибирской области необходимо построить жилья, чтобы не обрушить рынок, —   заявил в своем выступлении на июльской сессии регионального парламента депутат Владимир Анисимов. —  Стройка существенно влияет на доходную часть бюджета региона. Предлагаю во второй половине года привлечь академические институты, представителей экспертного сообщества и спрогнозировать показатели.

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Новосибирская компания занимает более 13% рынка текущего строительства в регионе

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, депутат Вадим Агеенко обратил внимание коллег и представителей правительства на парадокс:

—  С одной стороны, у нас есть очереди людей, нуждающихся в жилье: учителя, льготники и т.д. В регионе существуют программы по обеспечению их жильем, но речь идет о единицах квартир. В итоге люди стоят в очереди много лет. Минэкономразвития должно посмотреть, сколько граждан нуждаются в квартирах и как их обеспечить не только с помощью льготной ипотеки, но областных, федеральных программ. С другой стороны, у нас строители уже не могут реализовать треть построенного жилья.

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ появляются материалы с комментариями застройщиков о необходимости государственного заказа на рынке жилья Новосибирской области. О том, что застройщики будут делать ставку на госпрограммы, чтобы разрешить проблему с непроданными квартирами, эксперты предупреждали еще в конце 2022 года.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что спор о том, как решить вопрос с затовариванием рынка новостроек, идет во многих регионах России.

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—  С одной стороны, есть мнение, что динамика строительства жилья стимулирует рост промышленности и экономики. С другой — мы видим риски появления на рынке большого предложения, —  говорит Решетников. —  Мое мнение: льготная ипотека и другие подобные программы жизненно важны для населения, за счет них у людей появляется возможность покупать жилье по доступной цене. Думаю, что нужно  следить за динамикой. Практика Китая показывает, что рынок отрегулирует этот вопрос сам. Нам пока далеко до красного предела. Резерв еще есть, но вопрос непростой.

Напомним, на XIII Сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2023) на минувшей неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что вклад в валовый региональный продукт ИТ-отрасли —  3,9%, у строителей — 4,3%.

—  Думаю, что по итогам 2023 года айтишники запросто могут обойти строителей, —  отмечал Травников.

По его словам, в регионе в ИТ-отрасли уже трудятся десятки тысяч человек.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с затовариванием рынка новостроек в Новосибирске. 

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области  

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска льготная ипотека Лев Решетников Владимир Анисимов Вадим Агеенко


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