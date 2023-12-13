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Эксперты рассказали о мошеннической схеме, связанной с обновленной пятитысячной банкнотой

  • 13/12/2023, 09:38
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Эксперты рассказали о мошеннической схеме, связанной с обновленной 5000-рублевой банкнотой
Используя ее, аферисты крадут деньги и имущество граждан как удаленно, так и офлайн.

Злоумышленники звонят людям и сообщают о том, что им нужно проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот. Чтобы это сделать, они должны установить на телефон приложение «Банкноты Банка России».

Специалисты отмечают, что данный сервис действительно существует, но мошенники отправляют своим жертвам ссылку на поддельную программу, которая имеет визуальное сходство с официальной, говорится в Telegram-канале регулятора.

— После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам, — пояснили в Центробанке.

Между тем, есть и еще один вариант мошенничества с такими купюрами. Так, под видом работников соцслужб злоумышленники «ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые»», вручая доверчивым гражданам фальшивки.

Ранее редакция сообщала, что мошенников заинтересовало страхование жизни и имущества.

Фото: freepik.com

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Регионы: Россия

Теги : центробанк фальшивые купюры новая мошенническая схема Мошенники


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