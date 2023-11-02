Мошенников заинтересовало страхование жизни и имущества

По количеству мошенничеств в сфере страхования в России сегодня уверенно лидируют ОСАГО и каско. Однако, на второе место выходит страхование жизни и здоровья, а на третье — страхование имущества и ответственности физлиц и юрлиц.

— Многие страховщики ощущают рост количества таких мошенничеств. По каждой ситуации мы создаем рабочие группы и подробно ее разбираем. К примеру, последний случай: в Москве мошенник пытается взыскать с 23 страховых компаний более 70 млн рублей, — рассказал на онлайн-конференции в Новосибирске вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Методики по выявлению мошенников в страховании жизни и здоровья, а также страховании имущества и ответственности эксперты ВСС и научно-исследовательского центра МВД РФ намерены подготовить до конца 2023 года. Ефремов рассчитывает, что использование этих методик в работе правоохранительных органов позволит им более глубоко подходить к изучению страховых случаев. Он напомнил, что практика использования аналогичной методики при работе со страховыми случаями в рамках ОСАГО и каско сегодня позволяет успешно пресекать действия мошенников.

В ответ на запрос Infopro54 в ВСС пояснили, что статистика по этому виду мошенничества только собирается со страховых компаний.

— Эксперты объясняют рост интереса мошенников к страхованию жизни, здоровья и имущества тем, что там страховые выплаты гораздо больше, чем по ОСАГО, а доказать спланированную порчу имущества довольно сложно, как сложно и доказать то, что страхователь не знал, например, заранее о том, что у него серьезное заболевание, — пояснили в ВСС в ответ на запрос Infopro54. — Кроме того, есть преступные группы, в состав которых входят, к сожалению, медики. В таком случае доказать, что страхователь на самом деле, например, не получал травму, вообще сложно.

Ранее редакция сообщала о том, что у бизнеса вырос интерес к социальному страхованию в Новосибирске.