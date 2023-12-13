Электрички для ветеранов труда станут бесплатными с 2024 года в Новосибирской области

Пенсионеры и ветераны труда получат право бесплатного проезда на электричках с 1 декабря 2024 года в Новосибирской области. Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий право. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Льгота предоставляется для трех категорий граждан: ветеранов труда, граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; ветеранов труда Новосибирской области; лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР в период Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Также по желанию можно заменить бесплатный проезд денежной выплатой.

Напомним, что с началом учебного года школьники и студенты получат льготу в 50% скидки на проезд в пригородных поездах в Новосибирской области. Льготы действуют до 15 июня 2024 года.

Чтобы получить скидку школьникам нужно предоставить справку учащегося с печатью, а студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения.

Ранее редакция сообщала о том, что проезд в общественном транспорте будет стоить 35 рублей в Новосибирске.