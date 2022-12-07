Эксперты сообщили компании каких сфер в ноябре резко сократили набор персонала

Согласно аналитическим данным hh.ru, на рынке труда в Новосибирской области за месяц количество вакансий стало меньше на 2,6% по сравнению с октябрем. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних двух месяцев: в октябре уровень снижения зафиксирован на отметке 1,8%.

По Сибири в целом за последний месяц количество активных вакансий также уменьшилось на -2,1%. При этом в Новосибирской области 20 профсфер из 28 показали сокращение спроса на персонал.

— Наиболее значимо число вакансий снизилось в сферах «Добыча сырья» (-18,2%), «Госслужба, НКО» (-11,4%), «Рабочий персонал» (-8,4%), «Транспорт, логистика» (-7,9%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-7,4%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-7,2%), «Медицина, фармацевтика» (-7%), «Строительство, недвижимость» (-6,2%), — уточнили в hh.ru. — Только 8 профсфер в регионе показали увеличение активности работодателей, среди них: «Страхование» (+48,8%), «Инсталляция и сервис» (+6,9%), «Закупки» (+3,2%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+2,9%), «Наука, образование» (+2,7%), остальные направления увеличили число открытых вакансий менее, чем на 2%.

По итогам ноября в Новосибирской области все еще отмечается умеренный уровень конкуренции за работу. Так, на одну вакансию в среднем приходится 4,6 резюме (при норме 5-6 резюме). Это означает, что рынок труда в регионе все еще остается в формате «рынка соискателя», и работодатели по-прежнему сталкиваются с трудностями поиска целого ряда категорий специалистов.

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