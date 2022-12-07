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В новостройке как в загородном доме

  • 07/12/2022, 10:00
недвижимость
Только до конца декабря известный застройщик предлагает скидку до 300 тысяч на квартиры с террасами, студии с высокими потолками и другие эксклюзивные планировки.

В преддверии нового года хочется изменить жизнь к лучшему. Один из крупнейших застройщиков «Астон. Стройтрест 43» делает эту возможность более доступной и предоставляет внушительную выгоду при покупке квартир в строящемся жилом комплексе «Астон.Геометрия». Квартиры в домах №3 и №5 с уникальными планировками площадью от 26,82 до 67,52 квадратных метров позволяют реализовать любой жизненный сценарий. Одни из самых интересных вариантов – это квартиры с отдельным входом и террасой на первом этаже. Жилой комплекс расположен по соседству с зеленой рощей, а внутриквартальное благоустройство выполнено в эко-стиле, благодаря чему дома максимально вписаны в природную среду. Рядом находится Инюшинский бор и базы с горнолыжными спусками. Все это дает ощущение загородной жизни для тех, кто выбирает «Астон.Геометрию». Квартиры с террасами позволяют проводить время на открытом воздухе, оставаясь одновременно в собственном пространстве. Можно реализовать массу идей по обустройству дополнительной площади – организовать место для отдыха или установить новогоднюю елку, сделав праздник по-настоящему ярким.

Еще одно интересное предложение от застройщика —  это студии с высотой потолков 3,45 м, которые легко трансформируются в двухуровневые. Такие помещения подходят для прогрессивной молодежи, которые любят зонировать площади и максимально функционально использовать пространство.

недвижимость

Сопутствующая инфраструктура жилого комплекса располагает к активному и здоровому образу жизни, благоприятна для воспитания детей, получения образования. Кроме природных зелёных островков, лыжных и горнолыжных клубов здесь множество детских садов и школ, колледжи и один из старейших и авторитетных вузов города – Новосибирский государственный педагогический университет. В то же время добраться до центра легко – всего две улицы и вы в сердце города, на площади Ленина. Дорога до станции метро Октябрьская занимает не более 15 минут на автомобиле, а попасть на левый берег тоже можно кратчайшим путем, через Бугринский мост.

Вместе с внушительной скидкой при покупке квартир в жилом комплексе действует широкий набор ипотечных программ. В том числе, до конца года еще можно успеть воспользоваться ипотекой с господдержкой по ставке 4% на весь срок или семейной ипотекой со ставкой всего 3%*. Минимальная ставка по ипотеке на 1 год 0,01%**.

И еще одна отличная новость. «Астон. Стройтрест 43» ввел еще одну опцию быстрого и удобного оформления сделки: теперь в качестве первоначального взноса застройщик принимает автомобиль!  Это означает, что при наличии машины можно не думать о том, где взять деньги. Тем более, что решение по зачету выносится буквально в течение часа.  Автомобиль плюс положительное решение по ипотеке — и вы владелец новой квартиры!

*Ипотеку предоставляет АО «Банк ДОМ.РФ»
**Ипотеку предоставляет АО «Альфа Банк»

Офисы продаж в Новосибирске:
ул. Серебренниковская, 19/1, 8-й этаж;
ул. Выборная, 135
тел. (383) 312-07-97

ЖК «Астон.Геометрия»
Официальный сайт
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Справка

«Астон. Стройтрест 43» входит в структуру федеральной группы «Астон», имеет историю и опыт строительства более 80 лет. В портфолио застройщика жилые дома и крупные городские объекты, в том числе, концертный зал филармонии А. Каца, Троице-Владимирский Собор, МНТК «Микрохирургия глаза», крытый футбольный манеж «Заря», Октябрьский мост, международный терминал аэропорта «Толмачево» и многие другие.

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Фото предоставлено АО «Астон. Стройтрест 43» 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека ЖК "Астон. Геометрия"


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