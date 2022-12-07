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Ёлочные базары в Новосибирске откроются 1 декабря

  • 07/12/2022, 10:37
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Ёлочные базары в Новосибирске
На сегодняшний день мэрия города заключила 36 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров.

С 1 декабря в новогодней столице России начнется торговля хвойными деревьями, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, которая будет организована в течение декабря на следующих площадках:

на правом берегу: ул. Ленина, 12; ул. Дуси Ковальчук, 75; ул. Дуси Ковальчук, 173; ул. Дуси Ковальчук, 91; ул. Дачная, 25; ул. Объединения, 27; ул. Бориса Богаткова, 201; ул. Бориса Богаткова, 245-247; ул. Бориса Богаткова, 241-243; ул. Бориса Богаткова, 163/9; ул. В. Высоцкого, 31/1; ул. Чапаева, 1; ул. Авиастроителей, 1/6; ул. Большевистская, 52/1; ул. Никитина, 64; ул. Выборная, 125/1; Гусинобродское шоссе, 20; ул. Гоголя, 180; ул. Крылова, 53; ул. Рассветная, 6; проспект Дзержинского, 30/1; ул. Кропоткина, 263а; ул. Державина, 36в – ул. Семьи Шамшиных; ул. Учительская, 17, ул. Нарымская, 21, Рассветная, 6;

на левом берегу: ул. Громова, 7; ул. Зорге, 269; ул. Комсомольская, 10; ул. Курганская, 38а; ул. Колхидская, 11; ул. Блюхера, 27; ул. Титова, 5; проспект Карла Маркса, 29-33; ул. Пархоменко, 26; ул. Часовая, 1.

В мэрии уточнили, что елочные базары будут размещаться и на территориях, находящихся в собственности третьих лиц.

Ранее редакция сообщала, куда в Новосибирске отправиться за новогодним настроением.

Фото: pixabay.com — _Alicja_

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Новый год купить елку в Новосибирске елочные базары


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