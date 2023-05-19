Эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг университетов по направлениям подготовки. В итоговую выборку 2023 года попали 164 университета из 42 регионов (годом ранее – 136 образовательных организаций из 41 субъекта федерации). Они оценивались по 35 направлениям (это на 20% больше, чем в прошлом году).

— Предметные рейтинги вузов России – одно из наиболее востребованных исследований проекта «Три миссии университета». В этом году нам удалось расширить перечень проанализированных предметных областей, и сегодня мы публикуем 35 списков, тогда как годом ранее оценка велась по 29 направлениям. Важно, что рейтинги опираются исключительно на объективные показатели – мы не прибегаем в данном случае к опросам экспертов. Мы надеемся, что публикуемые списки помогут абитуриентам определиться с выбором учебного заведения, — отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Согласно данным рейтинга, лидерами «медального зачета», как и в прошлом году, стали МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Только этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям. Из сибирских вузов в топ-3 вырвался только Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). На его счету два первых места в рейтинге, а также одно второе и одно третье место.

В топ-10 сибирские вузы отмечены чаще: Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и Томский политехнический университет (ТПУ) — по 11 раз, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) и Сибирский федеральный университет (СФУ) — по 6 раз, НГТУ НЭТИ — 2 раза, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России (СибГМУ, Томск) — 2 раза, по одному разу Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина (ОмГАУ) и Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ).

Что касается новосибирских вузов, то НГУ наилучшие результаты показал по математическим и естественным наукам, вошел в десятку лучших по таким предметным областям, как математика, физика, химия, биология. Кроме того, вуз в топе по «геологии» и по предмету «история и археология».

НГТУ НЭТИ расположился на высших ступенях по «авиационной и ракетно-космической технике» и в области «энергетики, энергетическом машиностроении и электротехнике». А НГАУ вошел в топ-10 по «ветеринарии и зоотехнии».

— Тот момент, что в двадцатке лучших вузов по данным предметных рейтингов RAEX сибирских вузов оказалось не так много (от Новосибирска, например, два вуза), не стоит считать показателем низкой эффективности учебных заведений нашего региона. Каждый вуз силен по-своему, у него своё видение целевой аудитории, своей миссии, заказчика образования и своя специфика продукта. Поэтому правильнее ориентироваться на несколько специфичных рейтингов или на сводные, агрегированные рейтинги, — утверждает начальник отдела общественных связей НГУЭУ, аналитик образовательных рейтингов Дмитрий Калинин.

Он добавил, что в России внимание на рейтинговые данные обращают от 15 до 20% абитуриентов.

— Однако для родителей абитуриентов этот ресурс имеет более существенное значение,— отметил эксперт.

Напомним, что в Новосибирской области в 2023 году ЕГЭ будут сдавать 15 190 человек, в том числе 13 632 выпускников 11 классов. Основной период сдачи ЕГЭ в регионе стартует 26 мая.

Сибирские вузы в ТОП-10 по предметным направлениям