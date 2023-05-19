Российские банки хотят получить доступ к реестру электронных повесток

Российские банки столкнулись с проблемой исполнения нормы недавно принятого закона об электронных повестках (127-ФЗ) в части, касающейся отказа в выдаче кредитов уклонистам от призыва. Ее причина в отсутствии необходимого доступа к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов, передает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в министерство обороны и Банк России.

В письмах, направленных в Минобороны РФ и Центробанк, Совет запрашивает доступ, в частности, к дате направления повестки, дате, когда она считается вручённой, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры.

Кроме того, НСФР считает целесообразным предоставлять банкам доступ к информации об обжаловании гражданами принятых в отношении них решений о применении обеспечительных мер, а также предлагает допускать банки к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без согласия гражданина.

Ранее редакция сообщала, что российские банки ухудшают условия снятия наличных через банкоматы.