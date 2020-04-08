Эксперты составили рейтинг жилых комплексов Новосибирска с обустроенными лоджиями

В целом по стране 76,9% ЖК предлагают лоджии с остеклением и только 1,8% ЖК предлагают теплые лоджии. Более 27% ЖК имеют просторные лоджии глубиной более 1,2 метра. Доля ЖК с остекленными или теплыми лоджиями глубиной более 1,2 метра составляет 24,4% по стране, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

Отмечается, что в Новосибирской области доля ЖК с обустроенными лоджиями составляет только 20,6%, а в самом Новосибирске эта доля составляет 21,9%.

Первое место в Новосибирске занял ЖК Пифагор — проект комплексной застройки в Октябрьском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 88 баллов.

Застройщик жилого комплекса, ГК Стрижи, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5 баллов из 5 возможных. Является третьим по объемам текущего строительства застройщиком Новосибирской области. Входит в ТОП‑200 крупнейших застройщиков России.

Второе место занял ЖК Бульварный Переулок — проект комплексной застройки в Заельцовском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 81 балл.

Застройщиком жилого комплекса является ИСК Русь, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5 баллов из 5 возможных.

Третье место занял ЖК Михайловский — проект точечной застройки в Октябрьском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 77 баллов.

Застройщик жилого комплекса, ГК СМСС, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5 баллов из 5 возможных. Входит в ТОП‑10 крупнейших застройщиков Новосибирской области.

Фото с сайта ЕРЗ