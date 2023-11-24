Водителей предупредили о предстоящем дефиците запчастей для корейских машин

Автоцентры анонсировали дефицит оригинальных запчастей Hyundai, KIA и других корейских автомобилей, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на их представителей.

В техцентрах пояснили, что на доставку нужной детали уходит как минимум три месяца, что в ближайшей перспективе может привести к дефициту и повышению цен на них. При этом на неоригинальные детали цена тогда тоже вырастет.

Специалисты сообщают, что ждать ремонта заметно дольше приходится даже из-за не самых популярных запчастей, без которых все равно нельзя обойтись. Например, таких, как камеры заднего вида, подрулевые переключатели, шарниры равных угловых скоростей и глушители.

Ранее редакция сообщала, что китайские машины на отечественном авторынке начали дешеветь.