В Новосибирской области стартовали выборы губернатора

Сегодня в Новосибирской области стартовал первый день голосования. Всего открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора. Помимо региональных выборов в области проходят 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах и городе Бердске. Проголосовать можно с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября.

Напомним, выборы губернатора в Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. За этот пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

Андрей Травников уже проголосовал сегодня около 9 утра — на избирательном участке в лицее №12.

— Считаю, что участие в выборах — гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион, — написал Травников в своем телеграм-канале.

По состоянию на 1 июля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек. По данным Новосибирского облизбиркома, в последний день лета территориальные избирательные комиссии получили 2 174 422 бюллетеня, в том числе 796 200 — для голосования с использованием КОИБ. Более 65 тысяч избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Ранее редакция сообщала, что среди кандидатов на муниципальных выборах в Новосибирской области растет количество женщин.