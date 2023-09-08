Новосибирцы пожаловались на едкий дым от исправительной колонии

Жители Ключ-Камышенского плато жалуются на едкий дым от исправительной колонии № 18. Об этом они написали в группе «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск» в Вконтакте.

В комментариях под постом ситуации прокомментировали специалисты Минприроды области.

— По результатам проверки ИК-18 выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований и предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 января 2024 года, а виновное лицо привлечено к административной ответственности, — говорится в ответе.

Также после жалоб Минприроды отправило запрос в ИК-18 с просьбой доложить о ходе устранения нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что апелляция поддержала решение суда о выплате убытков за поврежденный снегом и льдом автомобиль.