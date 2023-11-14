Эксперты выяснили, куда уезжают зимовать жители Новосибирска

Новосибирцы чаще всего улетают зимовать в Таиланд и ОАЭ. Об этом сообщают исследования Яндекс.

В анализе результатов учитывались поездки дольше трёх недель и перелеты в обе стороны.

Лидерами по длительным поездкам стали Таиланд, ОАЭ, Турция и Китай. В Китай жители Новосибирска стали ездить только в этом году. Для короткого отдыха сибиряки выбирают Бангкок, Пхукет, Дубай и Стамбул.

В сезоне 2023–2024 более 50% составляют длительные поездки в страны Азии, так как они стали доступнее. В прошлом году в Азию надолго уезжали всего 42% сибиряков.

― Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентов (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с долей 34%, ― говорится в исследовании.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области первыми в стране получили возможность отдохнуть в Мьянме.