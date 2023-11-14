ПСБ более чем в 4 раза увеличил портфель факторинга МСБ в Новосибирской области

Наиболее востребован у предприятий классический продукт, также растет популярность агентского факторинга.

С начала года в рамках факторинговых услуг в Новосибирской области банк увеличил клиентскую базу в 1,5 раза, а сумму среднего чека по финансированию – с 42 млн до 122 млн рублей. Наибольший объем сделок был заключен с автодилерами, а также компаниями по производству строительных материалов и поставщиками сервисных услуг для нефтяных компаний.

«Новосибирские предприниматели проявляют все больший интерес к факторингу, видя эффективность этого инструмента финансирования», – отмечает Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ.

В 2023 году ПСБ расширил линейку факторинга.