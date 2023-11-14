Грузовик столкнулся с поездом под Новосибирском

ДТП с участием КАМАЗа и грузового поезда произошло 14 ноября на нерегулируемом железнодорожном переезде Зубково-Краснозерское.

По факту случившегося проверку организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

― Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате столкновения схода вагонов поезда не произошло, задержки в движении поездов не допущено, ― прокомментировали в прокуратуре.

Предварительно сообщается, что во время инцидента никто не пострадал.