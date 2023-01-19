Экспорт кедровых орехов из Сибири в 2022 году вырос в 2,3 раза

В 2022 году вес кедровых орехов, отправленных на экспорт сибирскими предприятиями, вырос по сравнению с 2021 годом в 2,3 раза, составив 9,5 тыс. тонн. Стоимостные объемы экспорта кедровых орехов также за год выросли на 46%. Главным покупателем «сибирского золота» (81% от физического объема экспорта товаров) остается Китай, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Ведущими поставщиками кедровых орехов стали предприятия Томской области (62% физического объема всех вывезенных кедровых орехов), а также Республики Алтай (9,5%), Красноярского и Алтайского краев (по 9%), Новосибирской области (6%).

Ранее сообщалось о том, что с начала 2022 года специалисты Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на отправку из Новосибирской и Томской областей экспортных партий с кедровыми орехами (в скорлупе и очищенного) общим объемом 2 403 т., а также 126,3 т. жмыха кедрового ореха. Львиная доля экспорта «сибирского золота» – 92% – приходится на томские организации, при этом 98% экспортного жмыха – на новосибирские организации.

Ранее редакция сообщала о том, что Алтайский край вошел в топ-10 в Национальном туристическом рейтинге.