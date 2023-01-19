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Мэрия Новосибирска сообщила о выигранном суде с кикшеринговыми компаниями

  • 19/01/2023, 12:32
Автор:
парковка для самокатов
Суд также установил сумму штрафа за выдачу и парковку самокатов в неположенном месте.

— Ранее муниципалитет неоднократно обращался к руководителям кикшеринговых компаний ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» с требованием о прекращении противоправного поведения: организации несанкционированных парковок самокатов возле входов в метро, дорогах, пешеходных дорожках и мостовых переходах. Эти обращения оставались без внимания. Поэтому в июне 2022 года мэрия направила в Арбитражный суд Новосибирской области исковые заявления. В настоящее время они удовлетворены, — говорится в телеграм-канале муниципалитета.

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В частности, суд запретил компаниям, предоставляющим в аренду электросамокаты, размещать парковочные места на муниципальных земельных участках и земельных участках, где государственная собственность не разграничена, без разрешений на использование этих земель. Кроме того, суд утвердил неустойку (штраф) за нарушение судебного запрета в отношении каждого выявленного парковочного места, незаконного размещенного на муниципальных земельных участках. Речь идет о 100 тысячах рублей в отношении каждого выявленного пункта выдачи и приема электросамокатов (парковочного места электросамокатов), размещенного на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без соответствующих разрешений.

Это решение суда подтверждено в апелляции.

Стоит отметить, что в настоящее время суд рассматривает четыре иска ООО «ВУШ» к мэрии Новосибирска о признании незаконным решения административного органа о привлечении компании к административной ответственности. Пока суд поддерживает решение муниципалитета, в том числе в апелляции.

Также в суде находятся четыре иска ООО «Юрентбайк.ру» к мэрии. Решением суда они объединены в одно дело, и в декабре производство приостановлено, так как представитель истца не явился в суд.

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Напомним, темой определения мест для размещения электросамокатов, а также взимания аренды за такие парковки муниципалитет озаботился весной 2022 года. Несколько месяцев этот вопрос был камнем преткновения между предпринимателями и властью. Бизнес заявлял, что муниципалитет не успевает подготовить обещанные парковочные места в оговоренные сроки, а мэрия — что кикшеринговые компании не спешат подписывать договоры аренды.

Тема получения доходов в бюджет от самокатного бизнеса обсуждалась в горсовете Новосибирска с весны 2021 года, когда в город зашел первый кикшеринговый проект.

 

Ранее операторы кикшеринга озвучивали предварительные итоги сезона 2022 года в Новосибирске. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парковка для самокатов кикшеринговая компания Аренда самокатов


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