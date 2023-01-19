Мэрия Новосибирска сообщила о выигранном суде с кикшеринговыми компаниями

— Ранее муниципалитет неоднократно обращался к руководителям кикшеринговых компаний ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру» с требованием о прекращении противоправного поведения: организации несанкционированных парковок самокатов возле входов в метро, дорогах, пешеходных дорожках и мостовых переходах. Эти обращения оставались без внимания. Поэтому в июне 2022 года мэрия направила в Арбитражный суд Новосибирской области исковые заявления. В настоящее время они удовлетворены, — говорится в телеграм-канале муниципалитета.
Это решение суда подтверждено в апелляции.
Стоит отметить, что в настоящее время суд рассматривает четыре иска ООО «ВУШ» к мэрии Новосибирска о признании незаконным решения административного органа о привлечении компании к административной ответственности. Пока суд поддерживает решение муниципалитета, в том числе в апелляции.
Также в суде находятся четыре иска ООО «Юрентбайк.ру» к мэрии. Решением суда они объединены в одно дело, и в декабре производство приостановлено, так как представитель истца не явился в суд.
договоры аренды.
Тема получения доходов в бюджет от самокатного бизнеса обсуждалась в горсовете Новосибирска с весны 2021 года, когда в город зашел первый кикшеринговый проект.
Ранее операторы кикшеринга озвучивали предварительные итоги сезона 2022 года в Новосибирске.
Фото редакции
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