Экспорт лесоматериалов за 1 полугодие 2019 года уменьшился на 3,2%.

В 1 полугодии 2019 года экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществили 876 участников внешнеэкономической деятельности (уменьшение по сравнению с 1 полугодием 2018 года на 4,6%), сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что экспорт лесоматериалов за 1 полугодие 2019 года составил 1 361,6 млн долларов США (17% от общего стоимостного объёма экспорта по региону) и по сравнению с 1 полугодием 2018 года уменьшился на 3,2%.

— Около 15% от общего стоимостного объёма экспорта лесоматериалов составили поставки лесоматериалов необработанных, более 85% — лесоматериалов обработанных, — уточнили в пресс-службе.

Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных, задекларированных в таможенных органах СТУ, составили 2 028 тыс. м3 на 196,1 млн долларов США (по сравнению с 1 полугодием 2018 года снижение в физическом объеме на 22,8%, в стоимостном объёме — на 23,2%), лесоматериалов обработанных — 9 493,7 тыс. м3 на 1 165,5 млн долларов США (увеличение в физическом и стоимостном объёмах на 4,8% и 1,2%).

В СТУ рассказали, что экспорт лесоматериалов осуществлялся в 52 страны дальнего и ближнего зарубежья. 94,7% стоимостного объёма экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Египет, Германию), 5,3% — в страны СНГ (в основном в Узбекистан).

По сравнению с 1 полугодием 2018 года стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 1,8%, в страны СНГ — на 23,8% и составил 1 290,1 млн долларов США и 71,6 млн долларов США соответственно.

Фото: Ростислав Нетисов