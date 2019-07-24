Производство инновационной продукции в Новосибирской области сократилось

В I полугодии 2019 года организациями Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 2829,7 млн. рублей, что на 52,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

По данным статистиков, доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 0,7% (в I полугодии 2018 года – 1,5%).

Отмечается, что большая часть отгруженных инновационных товаров, работ и услуг произведена организациями обрабатывающих производств – 86,7% (в I полугодии 2018 года – 92,5%).

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