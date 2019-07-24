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Услуги «Ростелекома» для абонентов Новосибирской области стали еще ближе

  • 24/07/2019, 10:36
«Ростелеком» в Новосибирской области за 6 месяцев этого года построил еще 201 км волоконно-оптических линий связи.

Услуги «Ростелекома» для абонентов Новосибирской области стали еще ближе«Ростелеком» в Новосибирской области за 6 месяцев этого года построил еще 201 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и тем самым на 78% реализовал годовой план в рамках регионального проекта «500+». Этот проект, реализуемый совместно с областным правительством, дополняет федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» и помогает обеспечить доступ в интернет для жителей населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек.

Качественной связью теперь пользуются жители еще 5 населенных пунктов в 3 районах области: в селах Белово и Гусельниково Искитимского района, в селах Травное и Согорное Доволенского района и в поселке Троицкий Кочковского района. Всего до конца 2019 года по проекту «500+» интернет получат жители 14 сел и деревень региона.

— До конца этого года «Ростелеком» планирует проложить в области еще 57 км волоконно-оптических линий связи, а также реконструировать абонентские линии и модернизировать оборудование на АТС. Скоростной интернет, в частности, появится в селах Репьево Тогучинского района, в селе Кама Куйбышевского района и в Сосновке Искитимского района, причем пользоваться им смогут не только в частных домовладениях, но и в социально значимых объектах, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители населенных пунктов, куда компания «Ростелеком» прокладывает линии ВОЛС, могут подключаться к удобным сервисам и услугам. Например, для них становится доступным «Интерактивное ТВ», где можно в цифровом качестве смотреть до 275 телеканалов: кроме обязательных и общедоступных в пакеты входят спортивные, познавательные, развлекательные, музыкальные и детские программы. Кроме того, при помощи сервиса «Управление просмотром» любую передачу можно поставить на паузу, повторить эпизод сериала или найти пропущенный фильм в архиве.

Областная программа «500+» в Новосибирской области дополняет федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Правительство региона и «Ростелеком» на условиях государственно-частного партнерства ведут строительство оптики в селах, которые находятся в непосредственной близости от ВОЛС УЦН (не далее 30 км), но в государственный проект не вошли. УЦН охватывает села с населением от 200 до 500 жителей, «500+» рассчитана на населенные пункты с численностью от 500 до 1000 человек.

За время реализации программы в области уже проложено более 900 км волоконно-оптических линий связи. Только в 2017 году работы были выполнены в 24 населенных пунктах, в 2018 году высококачественная связь появилась в 23 селах и деревнях области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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