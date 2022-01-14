Экспорт меда из Сибири вырос вдвое

По данным пресс-службы СТУ, за 11 месяцев прошлого года из СФО экспортировано 906 тонн натурального мёда стоимостью около 2 млн долларов США. Это вдвое больше, чем за 11 месяцев 2020 года (507,3 тонны на сумму 1,1 млн долларов США).

― При этом 66% продукции (595 тонн) вывезено из Сибири в июле-ноябре 2021 года, то есть в период после сбора свежего мёда. Наибольшие объемы поставок за рубеж (93%) осуществлялись из Алтайского края (846 тонн). Приблизительно по 2% продукции вывезено из Республики Алтай (20 тонн), Омской (17 тонн) и Новосибирской (15,5 тонн) областей, 1% (8 тонн) – из Красноярского края, ― сообщили в СТУ.

Основным потребителем сибирского мёда являлась Польша. За 11 месяцев 2021 года в эту страну поставлено 530 тонн, то есть 60% от физического объема экспорта данной продукции. Также 8,5% мёда вывезено в Казахстан (77 тонн), 7,5% – в Чехию (68 тонн), 7% – в Монголию (60 тонн) и 6% – в Узбекистан (56 тонн). Отметим, в 2021 году резко увеличились поставки сибирского мёда в США: по сравнению с 11 месяцами 2020 года они выросли почти в 8 раз (с 2 до 17 тонн).