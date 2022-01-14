Почти 68 млн рублей получит институт физики полупроводников СО РАН на обновление приборной базы

Двести пять ведущих научных организаций получат в 2022 году гранты в форме субсидий из федерального бюджета на обновление приборной базы. Размер гранта Института физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН ― 67 900 000 рублей.

― На целевую субсидию Минобрнауки России в 2022 году мы планируем приобрести, во-первых, диффузионную печь (производства Чехии) для создания нитридных покрытий для микроэлектронных применений, во-вторых, модульную испытательную систему (производства Израиля). Третий заказанный прибор (отечественного производства) ― полуавтоматическая установка термозвуковой микросварки, ― поясняет заместитель директора по научной работе ИФП СО РАН доктор физико-математических наук Александр Милёхин.

Следует отметить, что объемы финансирования на обновление приборной базы в первые годы были в разы выше, и планировалось ежегодное увеличение субсидий для обновления приборного парка на 50%. Так как этого не произошло, Институт не может закупить необходимое и очень дорогостоящее технологическое оборудование, нужно искать для этого другие источники.