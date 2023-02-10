Экспорт семян рапса из Сибири вырос в 5 раз по итогам 2022 года

В 2022 году сибирские аграрии экспортировали из региона почти 163 тыс. тонн семян рапса, более половины объемов этой продукции (55%) вывезено организациями Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Объемы экспорта семян рапса из Сибири увеличились по весу — в 4,7 раза, по стоимости — в 4,8 раза по сравнению с 2021 годом.

Сибирский рапс в прошлом году вывозили преимущественно в Китай, а также в Беларусь и Казахстан. Отметим, семена рапса используют для кормовых задач, для производства пищевого и технического масла.

Экспорт за рубеж семян рапса организациями Сибирского федерального округа в 2022 году занял второе место среди макрорегионов России (после Северо-Западного федерального округа).

По предварительным данным Федеральной таможенной службы, в течение прошлого года российский экспорт рапсового масла в Китай увеличился в 2 раза в физическом выражении, а в денежном – в 2,4 раза. Таким образом, почти 70% всего российского экспорта рапсового масла пришлось на восточноазиатскую страну.

— Рост объемов поставок связан с увеличением объемов производства рапса в 2022 году: если валовое производство рапса в 2021 году было только 2,7 млн тонн, то в 2022 году объемы выросли до 4,5 млн тонн. И в текущих условиях рынок КНР становится для нашей страны приоритетным, — отмечает Сергей Тучин, генеральный директор ассоциации «Росрапс».

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