Авторынок России сдал назад в 90-е

— Год назад я говорил, что «продажи были самыми низкими за последние 5-7 лет — на уровне 100 тысяч в месяц». Сейчас даже такие продажи кажутся далекими, и это очень неприятный момент, с которым нам придется жить достаточно долго, — констатировал директор и основатель компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев, подводя итоги развития автомобильного рынка России в 2022 году. — По продажам мы улетели в 90-е. Та же история с параллельным импортом — мы оказались в том рынке, который был до прихода официальных производителей и импортеров.
По его словам, пока мало экспертов прогнозируют существенный рост авторынка. Самые оптимистичные прогнозы: в 2023 году будут проданы 800 тысяч новых автомобилей. Это в 2 раза меньше, чем в последние годы и в 3-4 раза меньше, чем в годы максимума.
— Когда авторынок перестал активно расти мы увидели смену директоров во многих компаниях, так как они не смогли справиться с новой реальностью и работать в условиях конкуренции, когда рост продаж у тебя — это падение продаж у кого-то другого. Сейчас мы вступаем в третий этап, когда рынок самостоятельно будет уменьшаться и рост даже на 0,1% будет плюсом и подтверждением того, что ваши продажи и маркетинг работают лучше рынка, — прогнозирует Александр Груздев.
По его оценке, в 2023 году продажи новых автомобилей составят 700-720 тысяч единиц.
— Стоит отметить, что формально падать авторынок будет еще месяц, а потом пойдет рост продаж, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так что можно будет в различных методиках декларировать, что «авторынок России начал расти», — иронизирует аналитик.
Падение продаж больнее всего бьет по дилерам, которые теряют не только в продажах, но и парк, что они умеют обслуживать.
— В нашей стране дилеры обслуживали и обслуживают до сих пор только гарантийные автомобили — так был заточен их бизнес. По итогам 2023 года гарантийный автопарк в России в целом снизится до отметки менее 3 млн автомобилей, — не исключает Александр Груздев.
— В моем понимании главный вопрос сегодня: а кто будет покупать эти автомобили? Наладить поставки и привезти — можно, но при оценке спроса на китайские новые автомобили стоимостью более 2 млн рублей я крайне непозитивен, — подчеркивает аналитик.
По его словам, покупатели сейчас находятся в тревожном состоянии в котором не склонны тратить деньги на долгосрочные покупки, на профилактические обследования автомобилей. Сейчас превалирует стратегия: сломалось — отремонтирую.
По оценке экспертов Gruzdev-Analyze, значительное уменьшение движущегося парка автомобилей в РФ приведет к снижению нагрузки на автосервис. Сокращение нового парка в 2 раза или на 800 тысяч машин — это минус, как минимум, 1,6 млн (шиномонтаж) машинозаездов в год. При этом в год с рынка выпадают около 1,4 млн авто.
Кроме того, в 2022 году аналитики компании заметили снижение пробега автомобилей на 16% к 2021 году, то есть люди стали меньше ездить. Однако пока результат на 3% выше доковидного 2019 года, поэтому все еще не так плохо.
— В 2023 год мы вошли с двумя мультипликативными индикаторами: снижение пробега и сокращение парка, а значит, машинозаездов. На них накладывается изменение поведения автовладельцев: увеличение доли самостоятельных работ — до 36% (в 2021-м —33%). Как сервисы с этим не бьются, но при кризисе у нас в стране всегда начинается рост этого показателя, — констатирует эксперт. — Кроме того, выросла доля водителей, которые приезжают в автосервис со своими запчастями — до 34% (было 32%). Очень надеюсь, что этот тренд был актуален только для 2022 года, так как многие водители весной 2022 закупились запчастями впрок, опасаясь их исчезновения с рынка, и в 2023 году мы увидим сокращение показателя.
— У меня на это один вопрос: как вы собираетесь разрабатывать гарантийную политику? Если вы спросите клиента, какую он хочет гарантию, и, оттолкнувшись от этого, сделаете продукт, то он будет работать. Если с помощью юриста, который сделает все, чтобы вам потом эту гарантию никто не смог предъявить, то есть как раньше, — то не будет, — говорит основатель Gruzdev-Analyze.
По итогам 2022 года на рынке наблюдается рост доли сетевых сервисов, так как ним произошел основной переток клиентов, привыкших обслуживаться в хороших условиях и профессионально, от дилеров. В кризисной ситуации такие клиенты предпочитают переключаться на сетевые сервисы известных брендов. Независимые несетевые сервисы сохранили долю в районе 37-38%. В сетевых шиномонтажках доля машинозаездов снизилась с 22 до 19%.
— Это может быть маленький звоночек, предупреждающий, что не все будет хорошо и с сетевыми сервисами. А может — эффект от ухода зарубежных шинных компаний и их франшизных сервисов. Посмотрим, что покажет 2023 год, — комментирует Груздев.
Доля мини-СТО и гаражных ремонтов выросла с 8 до 14%, и это говорит о том, что люди стали больше экономить деньги. Здесь заметный тренд, выявленный аналитиками Gruzdev-Analyze: выросло количество людей, которые ушли из дилерских центров и независимых сервисов и решили работать на себя.
— Я думаю, что доля гаражных ремонтов в ближайшие годы вряд ли будет резко снижаться. Я бы даже предсказал ее рост. С учетом старения парка и стремления людей к экономии они будут предпочитать этот вид автосервиса. Если экономика начнет расти, то тогда люди будут готовы платить дополнительные деньги за сервис, — полагает Александр Груздев.
— Если мы считаем, что продажи новых автомобилей будут до 1 млн в год, то этого достаточно для поддержания предыдущей модели работы не более чем для 1700 дилеров. Недавно видел цифру, что в России их около 3200 по контрактам, то есть, грубо говоря, количество игроков на этом сегменте рынка нужно будет срезать в 2 раза, — прогнозирует Александр Груздев.
Что касается независимых сетевых сервисов, то, по мнению исполнительного директора сети Fit Service Татьяны Овсянниковой, для них сейчас сформировалось время возможностей.
— Прирост нашей сети в 2022 году составил 8%. Даже несмотря на то, что в январе-декабре 2022 года сумма инвестиций в открытие точек сети выросла на 30%. Даже при таких изменениях наша модель работает. Прирост по сети уникальных клиентов составил 6%. В структуре клиентов 58% пришлись на новых — это тот клиентопоток, который пришел к нам от дилеров. 42% — наши лояльные клиенты, — поясняет она. — Прирост по выручке с учетом запчастей составил 26,5%.
При этом она также признала, что в компании наблюдали снижение потребительской активности в 2022 году, но рост выручки сети удалось удержать за счет нескольких параметров:
— В итоге ARPU (средняя выручка на одного пользователя) по итогам 2022 года у нас вырос на 28% к 2021 году, — констатировала она.
— Когда рынок растет, все идет само собой, а в кризисные моменты нужно уметь принимать нестандартные решения. Чуда не будет, и происходящие изменения в любом случае отразятся на бизнесе, — уверена она. — В 2022 году мы увидели, что уровень осознанности наших партнеров и их команд существенно вырос. Все понимают: если ты хочешь не просто остаться, но и расти на сужающемся рынке, то должен делать нечто отличное от того, что делает твой сосед. Сейчас кто вперед поженит на себе клиента, тот с ним и останется.
Татьяна Овчинникова отметила еще один интересный тренд. По ее словам, ROSSKO (основной владелец сети Fit Service) в марте активно закупала запчасти, чтобы обеспечить клиентов сети. За полгода с российского рынка ушли почти все стратегические партнеры компании — мировые бренды. Однако их уход дал возможность выйти в Россию новым брендам с еще более интересными ценами и ассортиментом, поэтому вопросов с запчастями в сети сейчас нет. В продажах компании по запчастями 73% приходятся на средний сегмент, 10% — на оригинальные запчасти, 13% — на премиум и 4% — на эконом.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 285%.
Фото pixabay — clyocarcare
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