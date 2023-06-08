Экспортер сои из Новосибирска недоплатил в бюджет более 200 млн рублей

Новосибирская таможня по материалам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере за экспорт крупной партии соевых бобов в Китай, говорится в сообщениях ведомств.

— Установлено, что в период с 2021 по 2022 год зарегистрированный в Новосибирской области участник внешнеэкономической деятельности ООО «Восток Опт» в целях уклонения от уплаты введенной с февраля 2021 года вывозной таможенной пошлины на отдельные товары произвел неправомерное заявление таможенной процедуры и недостоверное декларирование свыше 158 тыс. тонн продовольственной сои, вывозимой за рубеж по внешнеэкономическому контракту, — уточнили в прокуратуре.

В таможне добавили, что в результате недоплата вывозной таможенной пошлины за отгрузку бобов составила более 203 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция сообщала, что сибирские таможенники отметили рост незаконного экспорта лесоматериалов.