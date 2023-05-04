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Сибирские таможенники отметили рост незаконного экспорта лесоматериалов

  • 04/05/2023, 11:31
Автор:
незаконный экспорт лесоматериалов
Лидером по количеству выявленных преступлений является Красноярская таможня.

Таможенники Сибири возбудили 34 уголовных дела по фактам контрабанды древесины, уклонения от уплаты таможенных платежей и легализации незаконных доходов при экспорте лесоматериалов в первом квартале 2023 года. Это на 5 уголовных дел больше, чем за такой же период годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Лидером по количеству выявленных преступлений является Красноярская таможня (11 выявленных преступлений), при этом подчеркивается, что шесть из них возбуждены службой Красноярской таможни по Республике Хакасия.

Таможенники из Иркутска возбудили восемь уголовных дел, контрабанда была организована преступными группами. По пять уголовных дел в сфере лесоэкспорта возбуждено Алтайской и Кемеровской таможнями.

Чаще всего преступники заявляли в декларациях недостоверные сведения о производителе пиломатериалов, а также использовали подложные товаросопроводительные документы.

Также отмечается, что только за 3 месяца 2023 года в результате взаимодействия с территориальными подразделениями МВД России и региональными пограничными управлениями ФСБ России возбуждено 16 уголовных дел по фактам контрабанды лесоматериалов.

Таможенные органы региона в 2023 году в ходе производства неотложных следственных действий задержали подготовленные к незаконной отправке за границу лесоматериалы на сумму более 323,3 тыс рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что алтайские таможенники задержали крупную партию контрабандного мумие.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Сибирь

Теги : уголовное дело незаконный экспорт лесоматериалов


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