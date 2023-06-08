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В Новосибирске стало комфортнее – популярный сквер в Октябрьском районе обрел новый облик

  • 08/06/2023, 09:00
Группа компаний «Химметалл» обустроила входную зону в городском сквере в Октябрьском районе Новосибирска
Группа компаний «Химметалл» обустроила входную зону в городском сквере в Октябрьском районе. Застройщик принял участие в муниципальной программе по реконструкции бывшего Воинского сквера, выполнил благоустроительные работы и подарил городу архитектурные формы, крупномерные деревья, зеленые насаждения, чтобы в Новосибирске стало больше комфортных мест для отдыха.

В прошлом году территорию расчистили, навели порядок, обустроили тротуары с выделенными велосипедными дорожками, установили освещение, коммуникации. В этом году в сквере появится видеонаблюдение, отдельная зона выгула собак. В планах на следующий год – организация большой игровой площадки для детей разных возрастов и места для отдыха с патриотической тематикой.

Застройщик благоустроил входную зону в сквер со стороны улиц Добролюбова и Гаранина. Строители уложили дорожки из тротуарной плитки и асфальтобетона, сделали парковку и автомобильный проезд, установили скамейки и указатели, высадили кедровые сосны, яблони, сирень. Вход в сквер украсили стильной декоративной аркой высотой девять метров.

Группа компаний «Химметалл» обустроила входную зону в городском сквере в Октябрьском районе Новосибирска

Позиция и принцип застройщика ГК «Химметалл» — улучшать качество жизни людей не только на территории жилых комплексов, но и обустраивать общественные пространства, делать городскую среду эстетической и комфортной. Рядом со сквером компания строит семейный жилой комплекс «Никольский парк» — квартал открытого типа, состоящий из семи домов. Его главное преимущество — двор-парк площадью 1 га с полноценной спортивной площадкой, которая зимой превращается в каток, специальными дорожками для велопрогулок, скейтинга и самокатов, с детскими площадками, где можно увлекательно и с пользой провести время.

Пейзажное озеленение, ландшафтный дизайн с элементами геопластики, ковровые посадки многолетников – все это составляющие уникального пространства внутри жилого комплекса. Обновленный уютный городской сквер станет еще одним местом, где жители «Никольского парка» и все горожане смогут провести досуг на открытом воздухе.

Сейчас в Никольском парке открыты продажи в домах №1 №2, №3. В доме №2 сдаются квартиры с отделкой под ключ – в данный момент это единственное предложение готового жилья с ремонтом в новостройках Октябрьского района.

+7 (383) 228-35-23
г. Новосибирск, ул Гаранина, 33/2
op@nikolsky-park.ru
никольскийпарк. рф
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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость ГК "Химметалл" благоустройство Новосибирска


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