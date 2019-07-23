Экспортно-ориентированные предприятия региона приглашают к участию в международной выставке

Центр поддержки экспорта Новосибирской области приглашает экспортно-ориентированные предприятия принять участие в работе 23-ей Международной выставки органических и экологически чистых продуктов и продуктов питания 28-30 августа 2019 г. в г.Шанхай, КНР, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Отмечается, что на выставке будут представлены натуральные продукты, фрукты и овощи, растительное масло, мясо, яйца, молоко, морепродукты, натуральные напитки, кофе, соки, чай, натуральная здоровая пища, детское питание, экологически чистые продукты, вино, а также технологии и оборудование для производства пищевых продуктов и напитков, технологии обработки и упаковки.

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