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ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ

  • 23/07/2019, 12:31
По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

ПАО Банк ВТББанк ВТБ и АШАН успешно завершили пилот по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании. По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

Использование АДМ позволило компании в 1,5 раза  сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн зачисление выручки на счет. Кроме того АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины.

— ВТБ активно сотрудничает с компанией АШАН на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели, — отметил начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ПАО Банк «ВТБ» Александр Боциев.

— За время пилота мы убедились, что АДМ, помимо онлайн зачисления выручки, имеет ряд других преимуществ перед классической инкассацией: она удобна в использовании, осуществляет онлайн-проверку подлинности купюр,  значительно экономит время кассира на обработку наличности в магазине. На текущий момент мы приняли решение о масштабировании проекта на другие магазины сети, — отметила финансовый контролер АШАН Ритейл Россия Ольга Чудина.

АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – это 314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 000 человек.

АШАН Ритейл Россия входит во французскую корпорацию Auchan Holding, одного из мировых лидеров  розничных сетей.

Фото: пресс-служба банка

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