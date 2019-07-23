Елена Серых: самая большая проблема в бизнесе — люди

БизнесХаки

На что нужно обращать внимание при подборе персонала? Как работать с новым поколением? Почему не стоит бояться сотрудников с клиникой?

Видео-проект Информационно-аналитического бизнес-портала InfoPro54: https://infopro54.ru/ БизнесХаки от предпринимателей, экспертов, аналитиков. Личный опыт, тренды рынка, анализ обращений партнеров и клиентов, рекомендации. Как начать бизнес? На какие грабли лучше не наступать и как их обойти? Боли действующего бизнеса и как их решать?

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