«Сибэко» и ФАС подали апелляцию на решение суда

Накануне 2020 года —30 декабря — АО «Сибирская энергетическая компания» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы от 5 декабря. На следующий день 31 декабря жалобу подала Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, что данное судебное разбирательство было инициировано департаментом по тарифам Новосибирской области, требующим признать незаконным решение УФАС по поводу повышения тарифа на теплоснабжение в регионе.

Ранее к УФАС по этому поводу обратилась ООО «Сибирская генерирующая компания», представители которой неоднократно заявляли о недостатке средств для ремонта теплосетей. В качестве третьего лица выступило АО «Сибэко», как дочернее предприятие ООО «СГК».

Суд первой инстанции удовлетворил иск департамента по тарифам.

— Во исполнение решений ФАС департамент 28.06.2019 приказом №181-ТЭ изменил тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Сибэко» потребителям на долгосрочный период 2019-2023 годов, что привело к росту тарифов на 7,2 % (относительно тарифов на 1 полугодие 2019 года), — говорится в тексте судебного решения. — Оспариваемые решения повлекли увеличение платы сверх предельного индекса — 3,2% и могут повлечь социальную напряженность в регионе (по данным СМИ на август месяц). В связи с изложенным суд приходит к выводу о незаконности оспариваемых решений.

Пока вопрос о росте тарифа на заявленные 7,2% остаётся открытым.

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