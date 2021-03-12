Экспортный семинар «Международная защита объектов интеллектуальной собственности при внешнеэкономической деятельности»

На пути российского экспорта нередко встает вопрос уязвимости интеллектуальной собственности компании-экспортера. Ведь еще до того, как вы вывезете свои продукты за пределы страны, ваши торговые марки, упаковку вашего товара и другие составляющие интеллектуальной собственности без труда сможет присвоить какая-нибудь предприимчивая иностранная компания.

Чтобы подобного не произошло, вы должны заранее позаботиться о защите объектов интеллектуальной собственности. Как это сделать, участникам ВЭД объяснит спикер семинара — эксперт, патентный поверенный по товарным знакам, старший юрист, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности ООО «Юридическая компания «Гребнева и партнёры» Юлия Буренкова. Она расскажет об особенностях защиты интеллектуальной собственности на различных зарубежных рынках: европейских, азиатских, американских.

Программа семинара:

Какие объекты интеллектуальной собственности есть у компании и как их защитить

Как не стать поставщиком контрафакта, поставляя собственную продукцию

Когда следует подать заявку на регистрацию объектов интеллектуальной собственности

Как подать заявку на регистрацию с минимальными временными и денежными затратами

Субсидии на регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом.

Сейчас, когда в некоторых странах возможности регистрации на себя чужой интеллектуальной собственности упростились, экспортеры должны быть вооружены самыми современными практиками защиты.

Ваш ждет чрезвычайно ценная информация от харизматичного спикера! Не упустите возможность получить уникальные знания!

Дата, время проведения: 17 марта 2021 года, 10:00 – 13:00 (начало регистрации в 9.30).

Место проведения: Центр «Мой Бизнес», г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9, малый зал (вход со стороны ул. Ипподромской).

Возраст 18+