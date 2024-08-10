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Экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска

  • 10/08/2024, 11:00
Автор: Ольга Кирсанова
Экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска
Находящиеся под угрозой исчезновения кораллы передали Тувинскому вузу.

Новосибирские таможенники обнаружили кораллы в багаже двух туристов, прибывших рейсами из ОАЭ и Танзании в аэропорт «Толмачево». морские сокровища передали на экспертизу.

Специалисты определили, что экзотические «сувениры» являются мандрепоровыми кораллами и подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Их перемещение возможно только при наличии специальных разрешений СИТЕС и обязательном декларировании.

— На иностранцев возбудили административные дела по статье «Недекларирование товаров». По постановлению суда предметы правонарушений обращены в федеральную собственность и действующими нормативными актами Росприроднадзора и ФТС России переданы для использования в учебном процессе Тувинскому государственному университету, — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака не дала иностранцу, летевшему рейсом до Узбекистана, вывезти из России 1,8 миллионов рублей. Почуяв, что деньги незаконно уплывают из страны, хвостатый таможенник Баяра подала знак своим старшим сослуживцам.

Источник фото: Сибирское таможенное управление, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : сибирская таможня иностранные туристы Аэропорт Толмачево


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