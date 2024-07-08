Служебная собака помешала иностранцу вывезти деньги из Новосибирска в Узбекистан

В новосибирском аэропорту «Толмачево» сотрудники таможни нашли у пассажира рейса, летевшего в Узбекистан, 1,8 миллионов рублей. Помочь обнаружить незадекларированные деньги таможенникам помогла служебная собака Баяра.

По данным Сибирского таможенного управления, 24-летний гражданин Кыргызстана в зоне таможенного контроля перед вылетом в Фергану выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию.

— Согласно законодательству РФ, наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию. Таким образом, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 900 150 рублей, — пояснили в ведомстве.

В отношении иностранца возбуждено административное дело. Деньги изъяли — их дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака обнаружила в багаже 35-летней жительницы Новосибирска 15,9 тыс. долларов США, 4,1 тыс. евро и 140 дирхам ОАЭ наличными. С валютой женщина пыталась вылететь в Дубай.